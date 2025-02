Neukirchen: Landlustverein lädt in Lauterbach zum Winterfeuer

Am Gerätehaus soll es bei kalten Temperaturen, aber ohne Schnee gemütlich werden.

Lauterbach.

Der Lauterbacher Landlustverein startet mit einem Winterfeuer am Samstag, 8. Februar, ins Jahr, bevor am 4. März der Kinderfasching ansteht. Da das Wetter wohl nicht mitspielt, gibt es auch dieses Jahr kein Nachtrodeln in Lauterbach, das letzte fand am 28. Januar 2017 statt. Beim Winterfeuer geht es pünktlich um 17 Uhr am Gerätehaus der Lauterbacher Feuerwehr los. Wenigstens die zu erwartenden Temperaturen könnten winterlich sein. Geplant ist ein kleiner Lampion- und Fackelumzug durch das Dorf. Davor können die Kinder einen Lampion basteln. Am 4. März lädt der Verein von 16.16 Uhr bis 18.18 Uhr in den ehemaligen Jugendclub zum Kinderfasching ein. Kinder haben mit ihren Eltern und Großeltern freien Eintritt. (rwa)