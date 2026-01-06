MENÜ
  • Neukirchen/Pleiße: Ausstellung ermöglicht Blick in alte Klassenbücher

Sabine Kossack (links) und Sabine Neumerkel sortieren alte Schulunterlagen. Auch alte Klassenbücher sollen gezeigt werden. Bild: Roland Wagner
Sabine Kossack (links) und Sabine Neumerkel sortieren alte Schulunterlagen. Auch alte Klassenbücher sollen gezeigt werden. Bild: Roland Wagner
Werdau
Neukirchen/Pleiße: Ausstellung ermöglicht Blick in alte Klassenbücher
Von Roland Wagner
Im Gewerbecentrum Gebr. Fürst präsentiert der Heimatverein die Schau an zwei Tagen. Es geht aber nicht nur um das Thema Schulgeschichte, sondern um Interessantes aus der Vergangenheit des Ortes.

Der Heimatverein Neukirchen lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein. In einer eigens konzipierten Ausstellung im ehemaligen Bürogebäude des Gewerbecenters Gebr. Fürst in der Neukirchner Wiesenstraße 3 können Interessierte am 10. und 11. Januar in der Zeit von 10 bis 18 Uhr mit auf diese Reise gehen. Bei freiem Eintritt – eine...
