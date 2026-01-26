MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Neukirchen/Pleiße: Fotografische Rundreise durch das thüringische Vogtland

In der Veranstaltungsscheune der Gräfenmühle findet am Freitag ein Vortrag statt.
In der Veranstaltungsscheune der Gräfenmühle findet am Freitag ein Vortrag statt. Bild: Dudacy/Archiv
In der Veranstaltungsscheune der Gräfenmühle findet am Freitag ein Vortrag statt.
In der Veranstaltungsscheune der Gräfenmühle findet am Freitag ein Vortrag statt. Bild: Dudacy/Archiv
Werdau
Neukirchen/Pleiße: Fotografische Rundreise durch das thüringische Vogtland
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Naturexperte Andreas Martius zeigt seltene Bilder in der Veranstaltungsscheune der Gräfenmühle.

Eine fotografische Rundreise durch Naturräume des thüringischen Vogtlandes erwartet Besucher bei einem Vortrag, der am 30. Januar um 19 Uhr in der Veranstaltungsscheune der Gräfenmühle, Pestalozzistraße 21A in Neukirchen/Pleiße, stattfindet. NABU-Naturexperte Andreas Martius stellt Naturräume dieser Region und damit zahlreiche spannende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Trainer und Mannschaft im Kreuzfeuer der Kritik der Fans
Erneut in der Kritik: Aue-Cheftrainer Jens Härtel.
Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.
Paul Steinbach
15.10.2025
1 min.
Zum Wochenende in Neukirchen: Führungen durch die alte Gräfenmühle
René Albani (rechts) mit Oliver Steffen (links), der durch die Mühle führen wird.
Am Freitag darf man sich durch die 1725 erbaute Gräfenmühle in Neukirchen führen lassen. Da die Anlage wiederbelebt wurde, „klappert“ es auch wieder.
Jakob Nützler
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
12.01.2026
2 min.
Neukirchen entdeckt seine Wurzeln: Erfolgreiche Schau zu Mehlhorn und Mauersberger
Der Lauterbacher Karsten Ebert (l.) mit Lutz Trommer, Chef des Heimatvereins Neukirchen.
Spannende Geschichten, seltene Exponate und regionale Erfindungen lockten viele Besucher in die Neukirchner Ausstellung zur Industriegeschichte im alten Fürst-Bürohaus.
Roland Wagner
Mehr Artikel