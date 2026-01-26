Neukirchen/Pleiße: Fotografische Rundreise durch das thüringische Vogtland

Naturexperte Andreas Martius zeigt seltene Bilder in der Veranstaltungsscheune der Gräfenmühle.

Eine fotografische Rundreise durch Naturräume des thüringischen Vogtlandes erwartet Besucher bei einem Vortrag, der am 30. Januar um 19 Uhr in der Veranstaltungsscheune der Gräfenmühle, Pestalozzistraße 21A in Neukirchen/Pleiße, stattfindet. NABU-Naturexperte Andreas Martius stellt Naturräume dieser Region und damit zahlreiche spannende...