Neukirchen/Pleiße: Lkw-Anhänger kippt gegen Straßenlaterne

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag im Ortsteil Dänkritz.

Neukirchen.

Auf der Crimmitschauer Straße im Neukirchner Ortsteil Dänkritz ist in der Nacht zum Freitag ein Lkw-Anhänger umgekippt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau mitteilt, war der Anhänger eines Lastwagens der Marke Scania, der in Richtung Zwickau fuhr, gegen 3 Uhr morgens vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Hydraulikschlauch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dem 56-jährigen Lkw-Fahrer sei es zwar gelungen, das Gespann auf der Straße zum Stehen zu bringen. Der Hänger kippte jedoch um und stieß dabei gegen eine Straßenlaterne. Die Höhe des Sachschadens, der am Anhänger und an der Straßeneinrichtung entstanden ist, wird von der Polizei mit insgesamt etwa 25.000 Euro beziffert. (kh)