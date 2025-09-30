Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Straße Am Schloss soll nach der Sanierung in Kürze freigegeben werden.
Die Straße Am Schloss soll nach der Sanierung in Kürze freigegeben werden. Bild: Roland Wagner
Werdau
Neukirchen: Straßensanierung in Lauterbach vor Abschluss
Von Roland Wagner
Die Straße Am Schloss war wochenlang gesperrt. Ab dem 2. Oktober ist sie nach dem Ende der Bauarbeiten wieder befahrbar.

Die Deckensanierung der Straße Am Schloss im Neukirchener Ortsteil Lauterbach steht vor der Fertigstellung. Laut Gemeindeverwaltung soll die Freigabe der Fahrbahn am 2. Oktober erfolgen. Von der Grundstückseinfahrt Am Schloss 1b bis zur Brücke wurden insgesamt 1600 Quadratmeter Straßenfläche saniert und kaputte Straßenborde ausgewechselt....
