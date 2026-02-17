MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Neustart im Rathaus: Warum die Bürgermeisterwahl in Fraureuth spannender wird als gedacht

Am 22. März entscheiden die Einwohner der Gemeinde Fraureuth, wer das Oberhaupt ihrer Kommune wird: Robby Safferthal (l.) und Jörg Theilig stellen sich zur Wahl.
Am 22. März entscheiden die Einwohner der Gemeinde Fraureuth, wer das Oberhaupt ihrer Kommune wird: Robby Safferthal (l.) und Jörg Theilig stellen sich zur Wahl. Bild: Jochen Walther/Safferthal
Blick auf Fraureuth aus der Vogelperspektive. In der Gemeinde leben über 5000 Menschen.
Blick auf Fraureuth aus der Vogelperspektive. In der Gemeinde leben über 5000 Menschen. Bild: Köhler/Archiv
Amtsinhaber Matthias Topitsch vor der 2014 sanierten Kita gegenüber dem Fraureuther Gemeindeamt.
Amtsinhaber Matthias Topitsch vor der 2014 sanierten Kita gegenüber dem Fraureuther Gemeindeamt. Bild: Walther
Am 22. März entscheiden die Einwohner der Gemeinde Fraureuth, wer das Oberhaupt ihrer Kommune wird: Robby Safferthal (l.) und Jörg Theilig stellen sich zur Wahl.
Am 22. März entscheiden die Einwohner der Gemeinde Fraureuth, wer das Oberhaupt ihrer Kommune wird: Robby Safferthal (l.) und Jörg Theilig stellen sich zur Wahl. Bild: Jochen Walther/Safferthal
Blick auf Fraureuth aus der Vogelperspektive. In der Gemeinde leben über 5000 Menschen.
Blick auf Fraureuth aus der Vogelperspektive. In der Gemeinde leben über 5000 Menschen. Bild: Köhler/Archiv
Amtsinhaber Matthias Topitsch vor der 2014 sanierten Kita gegenüber dem Fraureuther Gemeindeamt.
Amtsinhaber Matthias Topitsch vor der 2014 sanierten Kita gegenüber dem Fraureuther Gemeindeamt. Bild: Walther
Werdau
Neustart im Rathaus: Warum die Bürgermeisterwahl in Fraureuth spannender wird als gedacht
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 21 Jahren ohne echte Wahl steht die Gemeinde vor einer Richtungsentscheidung: Am 22. März treten Robby Safferthal und Jörg Theilig gegeneinander an. 4274 Wahlberechtigte stimmen ab.

21 Jahre lang gab es im Fraureuther Rathaus keine echte Wahl. Nun entscheiden 4274 Wahlberechtigte erstmals wieder zwischen zwei Bewerbern. Am 22. März steht die Gemeinde mit ihren 5022 Einwohnern vor einer Richtungsentscheidung. Noch ist es ruhig in den Dörfern. Keine auffälligen Plakate, keine hitzigen Wortgefechte auf offener Straße. Und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot
Gerade das Theaterspielen empfand Hamel als großes Glück.
Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
Ute Wessels und Kathrin Zeilmann, dpa
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
17.01.2026
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Gemeindewahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten. Ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
20.01.2026
2 min.
Abschied nach zwei Jahrzehnten: Topitschs letztes Kommunalgespräch in Fraureuth
Zum traditionellen Kommunalgespräch in Fraureuth sind alle Einwohner eingeladen.
Am 30. Januar endet eine Ära: Zum letzten Mal lädt der scheidende Bürgermeister zum Neujahrsempfang – mit Rückblick, Ritualen und einer Botschaft, die ihm stets am Herzen lag.
Jochen Walther
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
Mehr Artikel