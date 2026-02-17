Neustart im Rathaus: Warum die Bürgermeisterwahl in Fraureuth spannender wird als gedacht

Werdau
Nach 21 Jahren ohne echte Wahl steht die Gemeinde vor einer Richtungsentscheidung: Am 22. März treten Robby Safferthal und Jörg Theilig gegeneinander an. 4274 Wahlberechtigte stimmen ab.
21 Jahre lang gab es im Fraureuther Rathaus keine echte Wahl. Nun entscheiden 4274 Wahlberechtigte erstmals wieder zwischen zwei Bewerbern. Am 22. März steht die Gemeinde mit ihren 5022 Einwohnern vor einer Richtungsentscheidung. Noch ist es ruhig in den Dörfern. Keine auffälligen Plakate, keine hitzigen Wortgefechte auf offener Straße. Und...
