Niederalbertsdorf: Diebe stehlen Traktor im Wert von 45.000 Euro

Beim Verlassen des Firmengeländes fahren die Täter gegen einen Zaunpfahl. Die Polizei sucht Zeugen.

Niederalbertsdorf.

Einen Traktor im Wert von 45.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Niederalbertsdorf gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, begaben sich die Täter in der Zeit zwischen 1.10 und 1.40 Uhr unerlaubt auf ein Firmengrundstück an der Gabelsbergstraße des Langenbernsdorfer Ortsteils, von dem sie den Kleintraktor der Marke AGCO entwendeten. Laut Polizei stießen die Diebe beim Herausfahren aus dem Gelände an einen Zaunpfahl und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung des Tatortes aufgefallen, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Ruf 0375 428 4480 entgegen. (hd)