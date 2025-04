Noch Trödler für den Flohmarkt vor dem Werdauer Rathaus gesucht

Die traditionelle Veranstaltung findet am 12. April statt. Weitere Märkte sind für Juli und Oktober geplant.

Ein Frühjahrsflohmarkt findet am 12. April auf dem Marktplatz in Werdau statt. Wer Lust am Trödeln hat, kann sich dafür noch bei der Marktmeisterin in der Stadtverwaltung anmelden. Zwischen 10 und 14 Uhr können unter anderem Bekleidung, Bücher, Schallplatten, Spielzeug sowie Baby- und Kindersachen an interessierte Besucher verkauft werden....