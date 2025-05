Nostalgie auf Rädern: Traktorentreffen in Lauterbach

Das Lauterbacher Schleppertreffen feiert am Sonntag seine 24. Auflage. Neben „Dieselgesprächen“ steht die traditionelle Traktorrundfahrt auf dem Plan.

Lauterbach.

Schon zum 24. Mal findet das „Lauterbacher Schleppertreffens“ am Sonntag, dem 1. Juni, in Lauterbach statt. Auf der Wiese an der Straße Am Schloss wird ab 11 Uhr die Technik aufgebaut, 12 Uhr beginnt das Treffen.