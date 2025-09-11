Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Ob wackelig oder flink: Eisspaß kehrt in Crimmitschauer Sahnpark zurück

Bühne frei fürs große Kufen-Comeback: Eislaufsaison startet am 20. September.
Bühne frei fürs große Kufen-Comeback: Eislaufsaison startet am 20. September. Bild: Michel/Archiv
Bühne frei fürs große Kufen-Comeback: Eislaufsaison startet am 20. September.
Bühne frei fürs große Kufen-Comeback: Eislaufsaison startet am 20. September. Bild: Michel/Archiv
Werdau
Ob wackelig oder flink: Eisspaß kehrt in Crimmitschauer Sahnpark zurück
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Kunsteisstadion wird es frostig: Die Eislaufsaison beginnt – für alle vom Anfänger bis zum Profi. Auch Familien und Kinder kommen auf ihre Kosten.

Am 20. September, 20 Uhr, beginnt die öffentliche Eislaufsaison im Kunsteisstadion im Sahnpark Crimmitschau. Dann dürfen wieder alle übers Eis gleiten – egal ob Anfänger oder geübte Läufer. Erwachsene zahlen 4 Euro für zwei Stunden Eislaufen. Wer länger auf dem Eis bleiben möchte, bezahlt 6 Euro. Kinder zwischen 7 und 16 Jahren zahlen 3...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
2 min.
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Laura-Louis Freimann
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
11:54 Uhr
2 min.
Stricken, Kaffee, Gemeinschaft: Neues Treffen in der Tuchfabrik Crimmitschau
Eine neue Strickgruppe in der Textilfabrik nimmt ihre Arbeit auf.
Im Textilmuseum startet eine neue Strickgruppe. Jeden zweiten Donnerstag im Monat sind alle willkommen – ob zum Handarbeiten, Plaudern oder Kaffee trinken in historischem Ambiente.
Jochen Walther
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
28.08.2025
2 min.
Dreiste Müllentsorgung in Crimmitschau: Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung
Schon 2023 musste sich die Stadt mit illegalem Müll nahe Mannichswalde beschäftigen.
Unbekannte haben nahe der S 290 bei Mannichswalde einen großen Haufen teerhaltigen Bauschutts auf einem Wirtschaftsweg abgeladen. Die Kosten für die Entsorgung hat der Landkreis übernommen.
Jochen Walther
Mehr Artikel