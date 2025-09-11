Ob wackelig oder flink: Eisspaß kehrt in Crimmitschauer Sahnpark zurück

Im Kunsteisstadion wird es frostig: Die Eislaufsaison beginnt – für alle vom Anfänger bis zum Profi. Auch Familien und Kinder kommen auf ihre Kosten.

Am 20. September, 20 Uhr, beginnt die öffentliche Eislaufsaison im Kunsteisstadion im Sahnpark Crimmitschau. Dann dürfen wieder alle übers Eis gleiten – egal ob Anfänger oder geübte Läufer. Erwachsene zahlen 4 Euro für zwei Stunden Eislaufen. Wer länger auf dem Eis bleiben möchte, bezahlt 6 Euro. Kinder zwischen 7 und 16 Jahren zahlen 3...