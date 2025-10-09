Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Petitionen in Werdau: Schon mehr als 6000 Bürger unterschreiben für den Erhalt der Kinderklinik

Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor.
Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor. Bild: Symbolfoto: Gollnow/dpa
Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor. Bild: Symbolfoto: Gollnow/dpa
Jahresende schließt im Werdauer Krankenhaus die Kinderklinik. Das ruft Protest hervor. Bild: Symbolfoto: Gollnow/dpa
Werdau
Petitionen in Werdau: Schon mehr als 6000 Bürger unterschreiben für den Erhalt der Kinderklinik
Von Annegret Riedel
Die Pleißentalklinik schließt ihre Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin zum Jahresende. Kapazitätsengpässe im benachbarten HBK Zwickau werfen Fragen auf.

Bereits mehr als 6000 Unterschriften haben zwei Petitionen zum Erhalt der Kinderstation in der Werdauer Pleißentalklinik. In Aufrufen machen die Ersteller die große Sorge von Familien, Kindern und Mitarbeitenden wegen dieses gravierenden Einschnittes in die medizinische Versorgung in der Region deutlich. Die Schließung sei ein fatales Signal...
