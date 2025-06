Pizza, Pasta und Carpaccio bald im Crimmitschauer Bahnhof?

Ein neues italienisches Restaurant könnte die Stadt mit kulinarischem Flair beleben. Ein bekannter Gastronom aus Hohenstein-Ernstthal plant eine Expansion.

Das gastronomische Angebot in Crimmitschau könnten sich bald vergrößern. In den denkmalgeschützten Bahnhof möchte ein italienisches Restaurant einziehen. Arsim Sadiki betreibt seit vier Jahren gemeinsam mit seinem Bruder bereits das Restaurant „Due Fratelli“ im Hotel „Drei Schwanen“ am Altmarkt von Hohenstein-Ernstthal. Außerdem...