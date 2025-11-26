Neuer Italiener in Crimmitschau: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung“

Im verloren geglaubten Bahnhofsgebäude soll bald italienisches Lebensgefühl einziehen. Dafür hat die Stadt jetzt an Gastronom Arsim Sadiki eine Starthilfe ausgezahlt.

Pizza frisch aus dem Holzofen, hausgemachte Pasta, italienisches Lebensgefühl. Arsim Sadiki kann sich den Betrieb in seinem neuen Restaurant im Crimmitschauer Bahnhof schon gut vorstellen. „Wir wollen auch dort unsere Stärken ausspielen“, sagt der 35-jährige Gastronom, der seit 20 Jahren in Deutschland lebt.