Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Neuer Italiener in Crimmitschau: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung“

Arsim Sadiki freute sich über die Ansiedlungsprämie, die ihm OB André Raphael überreichte.
Arsim Sadiki freute sich über die Ansiedlungsprämie, die ihm OB André Raphael überreichte. Bild: Scheibel/Stadt
Arsim Sadiki freute sich über die Ansiedlungsprämie, die ihm OB André Raphael überreichte.
Arsim Sadiki freute sich über die Ansiedlungsprämie, die ihm OB André Raphael überreichte. Bild: Scheibel/Stadt
Werdau
Neuer Italiener in Crimmitschau: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im verloren geglaubten Bahnhofsgebäude soll bald italienisches Lebensgefühl einziehen. Dafür hat die Stadt jetzt an Gastronom Arsim Sadiki eine Starthilfe ausgezahlt.

Pizza frisch aus dem Holzofen, hausgemachte Pasta, italienisches Lebensgefühl. Arsim Sadiki kann sich den Betrieb in seinem neuen Restaurant im Crimmitschauer Bahnhof schon gut vorstellen. „Wir wollen auch dort unsere Stärken ausspielen“, sagt der 35-jährige Gastronom, der seit 20 Jahren in Deutschland lebt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.06.2025
3 min.
Pizza, Pasta und Carpaccio bald im Crimmitschauer Bahnhof?
Die Terrasse des altehrwürdigen Crimmitschauer Bahnhofsgebäudes hatte es dem Gastronom aus Hohenstein-Ernstthal sofort angetan.
Ein neues italienisches Restaurant könnte die Stadt mit kulinarischem Flair beleben. Ein bekannter Gastronom aus Hohenstein-Ernstthal plant eine Expansion.
Annegret Riedel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
16:10 Uhr
2 min.
Menschenhandel in Portugal: Elf Polizisten festgenommen
Die befreiten Migranten wurden laut Polizei oft geschlagen.
Auch Deutschland importiert aus Portugal viele Agrarprodukte. Dass die Arbeitsbedingungen auf den Höfen dort nicht immer gut sind, ist kein Geheimnis. Ein aktueller Fall sorgt nun für großes Aufsehen.
05.11.2025
4 min.
Crimmitschauer Bahnhof: Verloren geglaubtes Gebäude mausert sich zum kulinarischen Hotspot
In diesen Räumlichkeiten entsteht das italienische Restaurant. Besonderheiten sind die großen Fenster zur geräumigen Terrasse und eine Galerie für die Gäste.
Ein Gastronom aus Hohenstein-Ernstthal möchte ab dem Frühsommer Pasta, Pizza und mehr im historischen Ambiente servieren. Dafür wird jetzt auf Hochtouren geackert.
Annegret Riedel
Mehr Artikel