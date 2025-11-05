Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Crimmitschauer Bahnhof: Verloren geglaubtes Gebäude mausert sich zum kulinarischen Hotspot

In diesen Räumlichkeiten entsteht das italienische Restaurant. Besonderheiten sind die großen Fenster zur geräumigen Terrasse und eine Galerie für die Gäste.
In diesen Räumlichkeiten entsteht das italienische Restaurant. Besonderheiten sind die großen Fenster zur geräumigen Terrasse und eine Galerie für die Gäste. Bild: Reinhard Wolf
Werdau
Crimmitschauer Bahnhof: Verloren geglaubtes Gebäude mausert sich zum kulinarischen Hotspot
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Gastronom aus Hohenstein-Ernstthal möchte ab dem Frühsommer Pasta, Pizza und mehr im historischen Ambiente servieren. Dafür wird jetzt auf Hochtouren geackert.

Der Lärm von Presslufthämmern dröhnt über den Vorplatz am Crimmitschauer Bahnhof. Bauarbeiter schaffen Ziegel und alte Holzbalken aus dem Gebäude. Im Inneren versteht man sein eigenes Wort nicht. Staub wirbelt hoch. Mittendrin ist Tino Wolter und packt mit an. „Wenn es meine Zeit erlaubt, bin ich hier auf der Baustelle“, sagt der...
