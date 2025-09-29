Pleißentalklinik Werdau: Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin schließt zum Jahresende

Diese Auflösung ist der gravierendste Punkt innerhalb des Sanierungskonzeptes für das hiesige Krankenhaus. Auch die kostenlosen Parkplätze für Besucher fallen bald weg.

Die Pleißentalklinik Werdau schließt zum Jahresende ihre Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin. Das ist Teil des Sanierungskonzeptes, damit das Krankenhaus an der Ronneburger Straße in der Zukunft kostendeckend arbeiten kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Klinik-Geschäftsführer Uwe Hantzsch hatte am Montagmittag die knapp...