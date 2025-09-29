Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Pleißentalklinik Werdau: Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin schließt zum Jahresende

Der Belegschaft der Werdauer Pleißentalklinik ist am Montag das Sanierungskonzept vorgestellt worden. Es sieht unter anderem die Schließung der Pädiatrie vor.
Der Belegschaft der Werdauer Pleißentalklinik ist am Montag das Sanierungskonzept vorgestellt worden. Es sieht unter anderem die Schließung der Pädiatrie vor. Bild: André Kleber
Der Belegschaft der Werdauer Pleißentalklinik ist am Montag das Sanierungskonzept vorgestellt worden. Es sieht unter anderem die Schließung der Pädiatrie vor.
Der Belegschaft der Werdauer Pleißentalklinik ist am Montag das Sanierungskonzept vorgestellt worden. Es sieht unter anderem die Schließung der Pädiatrie vor. Bild: André Kleber
Werdau
Pleißentalklinik Werdau: Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin schließt zum Jahresende
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diese Auflösung ist der gravierendste Punkt innerhalb des Sanierungskonzeptes für das hiesige Krankenhaus. Auch die kostenlosen Parkplätze für Besucher fallen bald weg.

Die Pleißentalklinik Werdau schließt zum Jahresende ihre Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin. Das ist Teil des Sanierungskonzeptes, damit das Krankenhaus an der Ronneburger Straße in der Zukunft kostendeckend arbeiten kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Klinik-Geschäftsführer Uwe Hantzsch hatte am Montagmittag die knapp...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
2 min.
Pleißental-Klinik in Werdau will Sanierungsplan im Oktober vorstellen
Die Pleißental-Klinik in Werdau. Der Klinikbetrieb laufe normal, so die Geschäftsleitung.
An der in Schieflage geratenen Klinik geht der Betrieb trotz eröffneten Insolvenzverfahrens uneingeschränkt weiter. Diese Woche sollen die Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung informiert werden.
Jan-Dirk Franke
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
13.09.2025
4 min.
Sanierungskonzept fast fertig: Pleißental-Klinik in Werdau will Insolvenzverfahren bis Jahresende hinter sich bringen
Der Hubschrauber-Landplatz an der Pleißental-Klinik in Werdau.
In den nächsten Tagen soll das Sanierungskonzept vorliegen, bereits für Ende September hat die Klinikleitung eine Betriebsversammlung angesetzt. Das Haus hat inzwischen auch schon ein Problem gelöst.
Jan-Dirk Franke
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel