Die Polizei ermittelt zu einem Brand in Crimmitschau. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/Archiv
Polizei ermittelt nach Brand in Brache in Crimmitschau
Von Konrad Rüdiger
In einem leerstehenden Haus ist am Montagabend Müll entzündet worden.

Crimmitschau.

Nach einem Brand in einem leerstehenden Gebäude am Montagnachmittag in Crimmitschau ermittelt die Polizei. Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Karolin Hemp mitteilte, alarmierten Zeugen am Montagabend die Feuerwehr, als Rauch aus dem Gebäude an der Fabrikstraße aufstieg. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit vier Fahrzeugen an. Im Gebäudeinneren war Müll in Brand geraten, der schnell gelöscht werden konnte. So entstand geringer Sachschaden in zweistelliger Höhe. Während der Löscharbeiten musste die Kreuzung Zwickauer Straße/Werdauer Straße kurzzeitig gesperrt werden. Im Zuge der Ermittlungen zu denjenigen, die den Brand ausgelöst haben, bittet die Polizei in Werdau unter Ruf 03761 7020 um Hinweise. (kru)

