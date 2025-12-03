Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Polizei-Großaufgebot bei Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau: „Chaoten, die Sportart für halbstarke Verhaltensweisen missbrauchen“

Mit einem großen Aufgebot war die Polizei beim Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und der Düsseldorfer EG im Einsatz.
Mit einem großen Aufgebot war die Polizei beim Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und der Düsseldorfer EG im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Ein seltener Anblick: Polizei und Absperrzäune standen oberhalb des Gäste-Fanblocks.
Ein seltener Anblick: Polizei und Absperrzäune standen oberhalb des Gäste-Fanblocks. Bild: Andreas Kretschel
Geschäftsführer Jörg Buschmann warnt vor negativen Folgen für den Eishockey-Standort.
Geschäftsführer Jörg Buschmann warnt vor negativen Folgen für den Eishockey-Standort. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Mit einem großen Aufgebot war die Polizei beim Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und der Düsseldorfer EG im Einsatz.
Mit einem großen Aufgebot war die Polizei beim Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und der Düsseldorfer EG im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Ein seltener Anblick: Polizei und Absperrzäune standen oberhalb des Gäste-Fanblocks.
Ein seltener Anblick: Polizei und Absperrzäune standen oberhalb des Gäste-Fanblocks. Bild: Andreas Kretschel
Geschäftsführer Jörg Buschmann warnt vor negativen Folgen für den Eishockey-Standort.
Geschäftsführer Jörg Buschmann warnt vor negativen Folgen für den Eishockey-Standort. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Polizei-Großaufgebot bei Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau: „Chaoten, die Sportart für halbstarke Verhaltensweisen missbrauchen“
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Angriff auf Fanbusse aus Kassel und Sachbeschädigungen in Regensburg reagiert die Polizei. Sie schickt mehr Kräfte ins Kunsteisstadion im Sahnpark. Wovor Geschäftsführer Jörg Buschmann warnt und was der Fanbeauftragte Norman Pilling verurteilt.

Sie attackieren beim Heimspiel erst Fanbusse der Kassel Huskies. Sie hinterlassen dann beim Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg eine Spur der Verwüstung in den Sanitäranlagen. Ein – sicher kleiner Teil – der Fans des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau sorgt im November 2025 für Negativschlagzeilen. „Wir machen uns bei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:02 Uhr
1 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen.
Erik Anke
16:05 Uhr
1 min.
Auto abschleppreif nach Unfall in Mühltroff
Autos sind in Mühltroff zusammengestoßen.
Ein 79-Jähriger hat das Vorfahrtsrecht einer 49-Jährigen missachtet. Was die Folgen waren.
Lutz Kirchner
18.11.2025
3 min.
Angriff auf Huskies-Fanbusse in Crimmitschau: Eispiraten-Chef beginnt mit Aufarbeitung und spricht von „Vollidioten“
Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann steht nach dem Vorfall an den Huskies-Fanbussen im Austausch mit der Polizei.
Die Verantwortlichen des Eishockey-Zweitligisten stehen im Austausch mit der Polizei und dem Club aus Hessen. Jörg Buschmann kündigt an: „Wir werden die Zügel anziehen müssen.“
Holger Frenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
17:28 Uhr
2 min.
Fans der Eispiraten Crimmitschau hinterlassen Spur der Verwüstung: Toiletten in der Donau-Arena in Regensburg beschmiert und verstopft
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Eispiraten-Fans hinterließen auswärts in Regensburg eine Spur der Verwüstung.
Nach dem Vorfall am Sonntag ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Was auf den Fotos, die von den Eisbären an die Eispiraten geschickt wurden, zu sehen ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel