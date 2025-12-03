Polizei-Großaufgebot bei Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau: „Chaoten, die Sportart für halbstarke Verhaltensweisen missbrauchen“

Nach Angriff auf Fanbusse aus Kassel und Sachbeschädigungen in Regensburg reagiert die Polizei. Sie schickt mehr Kräfte ins Kunsteisstadion im Sahnpark. Wovor Geschäftsführer Jörg Buschmann warnt und was der Fanbeauftragte Norman Pilling verurteilt.

Sie attackieren beim Heimspiel erst Fanbusse der Kassel Huskies. Sie hinterlassen dann beim Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg eine Spur der Verwüstung in den Sanitäranlagen. Ein – sicher kleiner Teil – der Fans des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau sorgt im November 2025 für Negativschlagzeilen. „Wir machen uns bei...