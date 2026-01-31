MENÜ
  • Zwickau
  • Werdau
  • Polizei mit 30 Beamten bei Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau: Wie der Einsatz lief und warum es erneut einen Schaden am Huskies-Bus gab

Die Polizei war mit 30 Beamten am Kunsteisstadion in Crimmitschau im Einsatz.
Die Polizei war mit 30 Beamten am Kunsteisstadion in Crimmitschau im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Polizei mit 30 Beamten bei Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau: Wie der Einsatz lief und warum es erneut einen Schaden am Huskies-Bus gab
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Polizei zieht nach dem Eishockey-Spiel eine Bilanz. Der Bus, mit dem die Anhänger aus Hessen abgereist waren, muss erneut in die Werkstatt.

Mit rund 30 Beamten hat die Polizei die Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies abgesichert. Die Gäste aus Hessen gewannen am Freitag vor 2161 Zuschauern mit 3:2.
Mehr Artikel