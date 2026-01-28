Sicherheitskonzept angepasst: Polizei bereitet Einsatz am Freitag beim Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau vor

Die Partie zwischen Crimmitschau und Kassel steht trotz freundschaftlicher Verbindungen unter besonderen Vorzeichen. Im November gab es eine Attacke auf einen Huskies-Bus. Wie laufen die Ermittlungen?

Die Polizei verschärft am Freitagabend ihre Präsenz rund um das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau. Für die Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Kassel Huskies wird ein Polizeieinsatz vorbereitet. Zudem gab es eine Anpassung des Sicherheitskonzeptes. Darüber informiert Polizeisprecher Sebastian Schmidt ohne...