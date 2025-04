Polizei prüft Hinweise zu Gartenlauben-Brand am Werdauer Kranzberg

Ein Feuer hatte am Samstagnachmittag eine Laube vernichtet. Das angrenzende Waldstück konnte gerettet werden. Derzeit werden Zeugen zu dem Vorfall befragt.

Eine Gartenlaube ist bei einem Brand in Werdau völlig zerstört worden. Am vergangenen Samstag kurz vor 16 Uhr mussten die Kameraden der örtlichen Feuerwehr in ein lichtes Waldstück am Kranzberg zu einer scheinbar ungenutzten Laube ausrücken. Obwohl sie schnell vor Ort waren, konnten sie die Laube nicht mehr retten, aber das Übergreifen der...