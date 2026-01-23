Polizeieinsatz im Pleißen-Center in Steinpleis: Beamte widersprechen Gerüchten um Gewalt

Werdau
Ein Vorfall im Kaufland sorgt in den sozialen Netzwerken für Spekulationen. Laut den Ermittlern blieb es bei lautem Streit – ohne Gewalt, Verletzte oder Anzeigen.
Die Polizei ist am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr zum Pleißen-Center im Werdauer Ortsteil Steinpleis ausgerückt. Wenig später kursierten in sozialen Netzwerken Gerüchte über einen angeblich gewalttätigen Vorfall im dortigen Kaufland-Markt: Eine Kundengruppe habe Verkäuferinnen beschimpft und attackiert, auch Kinder seien betroffen gewesen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.