Polizeieinsatz im Pleißen-Center in Steinpleis: Beamte widersprechen Gerüchten um Gewalt

Ein Vorfall im Kaufland sorgt in den sozialen Netzwerken für Spekulationen. Laut den Ermittlern blieb es bei lautem Streit – ohne Gewalt, Verletzte oder Anzeigen.

Die Polizei ist am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr zum Pleißen-Center im Werdauer Ortsteil Steinpleis ausgerückt. Wenig später kursierten in sozialen Netzwerken Gerüchte über einen angeblich gewalttätigen Vorfall im dortigen Kaufland-Markt: Eine Kundengruppe habe Verkäuferinnen beschimpft und attackiert, auch Kinder seien betroffen gewesen.