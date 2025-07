Premiere an der Koberbachtalsperre in Langenhessen: Fischadler zieht erstmals Nachwuchs auf

Ein Jungvogel, zwei Ringe und eine große Mission: Vogelkundler der Region wollen einer gefährdeten Art helfen – und hoffen auf ein kleines Wunder für den Artenschutz.

Er schaut etwas erschrocken aus dem Sack, in dem ihn Mitarbeiter der Energiesparte der Deutschen Bahn vorsichtig herablassen. Doch der junge Fischadler hat nichts zu befürchten – er bekommt gewissermaßen seinen Personalausweis, in Form von zwei Ringen. Am Dienstag wurde der Greifvogel aus seinem Nest auf einem Gittermast nahe der...