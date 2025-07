Sachsens junge Fischadler bekommen einen „Reisepass“ für interkontinentale Flüge nach Afrika

Ein kleiner Metallring und eine große Reise: Der Fischadler CN 13 wird auf seine Zukunft vorbereitet. Eines seiner Elterntiere wurde anhand seines Rings schon in Westafrika nachgewiesen.

Mit nadelspitzen Krallen packt er zu, greift Löcher in die Luft. Ansonsten hat sich der junge Fischadler in sein Schicksal ergeben. Still liegt er auf dem Rücken am Boden, den Kopf ans Brustgefieder gepresst, während Jens Hering von der Unteren Naturschutzbehörde seine Beine festhält. Behutsam schiebt Ornithologe Rico Spangenberg unter den...