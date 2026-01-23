Reh mit Holzbein in Crimmitschau: Wie Wundertier Gretel zur lokalen Legende wurde

Werdau
Schwarz-Weiß-Fotos aus den 1960er-Jahren belegen die außergewöhnliche Geschichte des Tieres, das am Sahnpark von Anwohnern gepflegt wurde. Es gilt als möglicher Auslöser für die Entstehung des Tiergeheges.
Nach intensiver Suche auf seinem Dachboden ist Andreas Zahn fündig geworden: Zwei Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen ein Reh mit einer Beinprothese – ein Tier, das in den 1960er-Jahren in Crimmitschau für Staunen sorgte. Der 63-Jährige lebt mit seiner Familie seit 2008 in einem Haus an der Sahntalstraße, dem ehemaligen Pumpenhaus. Dort hatte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.