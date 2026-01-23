MENÜ
  • Reh mit Holzbein in Crimmitschau: Wie Wundertier Gretel zur lokalen Legende wurde

Reh Gretel hatte am linken Vorderlauf eine Prothese. Das Tier galt als Attraktion und wurde von den Bewohnern des Pumpenhauses am Sahnpark Crimmitschau beherbergt.
Holm Halbauer und Andreas Zahn (rechts) schauen sich die Fotos an, die Andreas Zahn auf dem Dachboden gefunden hat.
Das Reh mit der Prothese gilt für viele Crimmitschauer als Auslöser zur Gründung des Tiergeheges im Sahnpark.
Reh mit Holzbein in Crimmitschau: Wie Wundertier Gretel zur lokalen Legende wurde
Redakteur
Von Annegret Riedel
Schwarz-Weiß-Fotos aus den 1960er-Jahren belegen die außergewöhnliche Geschichte des Tieres, das am Sahnpark von Anwohnern gepflegt wurde. Es gilt als möglicher Auslöser für die Entstehung des Tiergeheges.

Nach intensiver Suche auf seinem Dachboden ist Andreas Zahn fündig geworden: Zwei Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen ein Reh mit einer Beinprothese – ein Tier, das in den 1960er-Jahren in Crimmitschau für Staunen sorgte. Der 63-Jährige lebt mit seiner Familie seit 2008 in einem Haus an der Sahntalstraße, dem ehemaligen Pumpenhaus. Dort hatte...
