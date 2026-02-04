MENÜ
  • Renault-Fahrer verliert in Werdau die Kontrolle: Auto kracht gegen Wohnhaus

Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Königswalde.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Königswalde. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Werdau
Renault-Fahrer verliert in Werdau die Kontrolle: Auto kracht gegen Wohnhaus
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Ortsteil Königswalde kommt es zu einem Unfall mit 7000 Euro Schaden. Der Fahrer hatte 0,8 Promille. Wie geht es nun weiter?

Ein 62-jähriger Mann ist in Königswalde, einem Ortsteil von Werdau, in der Nacht zum Mittwoch, 4. Februar, mit seinem Renault von der Hartmannsdorfer Straße abgekommen. Gegen 2 Uhr verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Er stieß gegen ein Verkehrsschild, durchbrach einen Zaun und prallte gegen ein Wohnhaus. Das...
