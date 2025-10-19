Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Rettung über die Leiter: Crimmitschauer Nachbar wird bei Wohnhausbrand zum Helden

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Sonntag in Crimmitschau gekommen.
Werdau
Rettung über die Leiter: Crimmitschauer Nachbar wird bei Wohnhausbrand zum Helden
Redakteur
Von Jochen Walther
Großalarm in der Pleißestadt: Ein Feuer an der Leipziger Straße zerstört ein Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner kommen mit dem Schrecken davon. Die Ursache ist weiter unklar.

Ein Wohnungsbrand an der Leipziger Straße in Crimmitschau hat am Sonntag für ein Großaufgebot der Feuerwehr gesorgt. Einem Polizeisprecher zufolge war das Feuer in den frühen Morgenstunden im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Während drei Bewohner im Alter zwischen 16 und 43 Jahren das Haus selbst verlassen konnten,...
