Rettung über die Leiter: Crimmitschauer Nachbar wird bei Wohnhausbrand zum Helden

Großalarm in der Pleißestadt: Ein Feuer an der Leipziger Straße zerstört ein Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner kommen mit dem Schrecken davon. Die Ursache ist weiter unklar.

Ein Wohnungsbrand an der Leipziger Straße in Crimmitschau hat am Sonntag für ein Großaufgebot der Feuerwehr gesorgt. Einem Polizeisprecher zufolge war das Feuer in den frühen Morgenstunden im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Während drei Bewohner im Alter zwischen 16 und 43 Jahren das Haus selbst verlassen konnten,... Ein Wohnungsbrand an der Leipziger Straße in Crimmitschau hat am Sonntag für ein Großaufgebot der Feuerwehr gesorgt. Einem Polizeisprecher zufolge war das Feuer in den frühen Morgenstunden im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Während drei Bewohner im Alter zwischen 16 und 43 Jahren das Haus selbst verlassen konnten,...