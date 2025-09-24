Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Richtfest für neues Edeka-Center in Crimmitschau: Wie Autos künftig zum Buttenplatz kommen

Am künftigen Arbeitsplatz: Karen Awet, Tommy Roger, Anja Schmutzler und Phil Jacob (v. l.).
Am künftigen Arbeitsplatz: Karen Awet, Tommy Roger, Anja Schmutzler und Phil Jacob (v. l.). Bild: Walther
Am künftigen Arbeitsplatz: Karen Awet, Tommy Roger, Anja Schmutzler und Phil Jacob (v. l.).
Am künftigen Arbeitsplatz: Karen Awet, Tommy Roger, Anja Schmutzler und Phil Jacob (v. l.). Bild: Walther
Werdau
Richtfest für neues Edeka-Center in Crimmitschau: Wie Autos künftig zum Buttenplatz kommen
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die einen rangen mit dem Hammer, andere mit der Neugier: Bei dem Bauprojekt wurde deutlich, wie viel mehr hier gerade entsteht. Und was passiert mit dem Edeka an der Werdauer Straße?

Drei trafen, einer konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: Beim Richtfest für das neue Edeka-Center in Crimmitschau wurde das Nagelschlagen zur kleinen Show – und zum Symbol für den Aufbruch mitten in der Stadt. Als Tim-Bix Schuster von der Edeka-Gruppe und Oberbürgermeister André Raphael (CDU) ihre Nägel partout nicht ins Holz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
06.06.2025
2 min.
Crimmitschau bekommt neues Herzstück zwischen Pleiße und Piazza: Edeka-Center im Bau
Endlich haben die Arbeiten zum Bau des neuen Edeka-Centers in Crimmitschau begonnen.
Lange wurde geplant, jetzt rollen die Bagger: In der Innenstadt entsteht ein neues Edeka-Center. Stadt und Wirtschaft setzen große Hoffnungen aufs Projekt – es soll zum Magneten für die City werden.
Jochen Walther
10.09.2025
1 min.
Richtfest in Sicht: Neues Edeka-Center in Crimmitschau wächst zügig
OB André Raphael (l.) lässt sich von Hermann Schröder den Baufortschritt erklären.
Rathauschef André Raphael hat die Baustelle des Einkaufsmarktes besichtigt. Am 23. September folgt das Richtfest, Ende dieses Jahres die Eröffnung.
Jochen Walther
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel