Richtfest für neues Edeka-Center in Crimmitschau: Wie Autos künftig zum Buttenplatz kommen

Werdau
Die einen rangen mit dem Hammer, andere mit der Neugier: Bei dem Bauprojekt wurde deutlich, wie viel mehr hier gerade entsteht. Und was passiert mit dem Edeka an der Werdauer Straße?
Drei trafen, einer konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: Beim Richtfest für das neue Edeka-Center in Crimmitschau wurde das Nagelschlagen zur kleinen Show – und zum Symbol für den Aufbruch mitten in der Stadt. Als Tim-Bix Schuster von der Edeka-Gruppe und Oberbürgermeister André Raphael (CDU) ihre Nägel partout nicht ins Holz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.