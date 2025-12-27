Romantischer Moment vor Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau: Was hinter der Idee zum Heiratsantrag vor großer Kulisse steckt

Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Schauplatz der Liebe. Bei Alexander und Lisa-Marie läuten im neuen Jahr die Hochzeitsglocken. Wie lange sind die beiden jungen Eishockey-Fans schon ein Paar?

Profis beider Mannschaften klopfen mit dem Schläger auf das Eis. Fans beider Clubs spenden Applaus. Kurz vor der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und dem EC Bad Nauheim war das Kunsteisstadion im Sahnpark am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Schauplatz der Liebe – durch einen Heiratsantrag. Alexander Chagger hielt um die Hand... Profis beider Mannschaften klopfen mit dem Schläger auf das Eis. Fans beider Clubs spenden Applaus. Kurz vor der Eishockey-Partie zwischen den Eispiraten Crimmitschau und dem EC Bad Nauheim war das Kunsteisstadion im Sahnpark am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Schauplatz der Liebe – durch einen Heiratsantrag. Alexander Chagger hielt um die Hand...