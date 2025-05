Ruppertsgrün: 42-Jährige verletzt sich bei Sturz mit E-Scooter schwer

In einer Rechtskurve fällt die Frau auf abschüssiger Strecke hin. Die Polizei sucht Zeugen.

Fraureuth.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag im Fraureuther Ortsteil Ruppertsgrün ereignet. Eine 42-Jährige fuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem E-Scooter die Steinpleiser Straße in Fahrtrichtung Fraureuth entlang. Auf bislang ungeklärte Art und Weise kam die Frau in einer abschüssigen Rechtskurve plötzlich zu Fall. Bei diesem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Frau musste für eine Behandlung stationär in einem Krankenhaus der Region aufgenommen werden. Die Polizei in Werdau sucht Zeugen zu diesem Unfall, sagt Karolin Hemp, Sprecherin der Polizeidirektion in Zwickau. Wer etwas gesehen hat und zur Aufklärung beitragen kann, sollte sich an das Polizeirevier in Werdau unter der Rufnummer 03761 7020 wenden. (rdl)