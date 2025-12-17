MENÜ
  Zwickau
  Werdau
  • Sachbeschädigung am Kunsteisstadion in Crimmitschau: Täter machen sich an Bronzestatue zu schaffen

Die beschädigte Bronzestatue liegt aktuell im Kunsteisstadion in Crimmitschau.
Die beschädigte Bronzestatue liegt aktuell im Kunsteisstadion in Crimmitschau. Bild: Ralph Köhler/propicture
Werdau
Sachbeschädigung am Kunsteisstadion in Crimmitschau: Täter machen sich an Bronzestatue zu schaffen
Von Holger Frenzel
Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Die Anzeige ist am Dienstag im Revier eingegangen. Was bisher bekannt ist.

Eine Sachbeschädigung an der Figur „Schlittschuhläuferin“ vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau beschäftigt die Polizei. Bisher unbekannte Täter hätten versucht, die Bronzestatue vom Sockel zu reißen. Das Kunstwerk sei im Bereich der Verankerung – zwischen Schlittschuh und Sockel – beschädigt. Polizeisprecher Sebastian...
