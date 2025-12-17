Sachbeschädigung am Kunsteisstadion in Crimmitschau: Täter machen sich an Bronzestatue zu schaffen

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Die Anzeige ist am Dienstag im Revier eingegangen. Was bisher bekannt ist.

Eine Sachbeschädigung an der Figur „Schlittschuhläuferin“ vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau beschäftigt die Polizei. Bisher unbekannte Täter hätten versucht, die Bronzestatue vom Sockel zu reißen. Das Kunstwerk sei im Bereich der Verankerung – zwischen Schlittschuh und Sockel – beschädigt. Polizeisprecher Sebastian... Eine Sachbeschädigung an der Figur „Schlittschuhläuferin“ vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau beschäftigt die Polizei. Bisher unbekannte Täter hätten versucht, die Bronzestatue vom Sockel zu reißen. Das Kunstwerk sei im Bereich der Verankerung – zwischen Schlittschuh und Sockel – beschädigt. Polizeisprecher Sebastian...