Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“

Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.

Das Sachsenderby war ein Besuchermagnet. 5222 Zuschauer strömten am Sonntag in das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau. Sie sorgten – erstmals seit Oktober 2023 – wieder für ein ausverkauftes Haus. Die Eispiraten Crimmitschau stellten einmal mehr ihre Heimstärke unter Beweis. Sie gewannen mit 3:2 gegen die Lausitzer Füchse aus...