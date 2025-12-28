MENÜ
  Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey"

Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke. Bild: Andreas Kretschel
An der Tageskasse gab es noch Restkarten.
An der Tageskasse gab es noch Restkarten. Bild: Andreas Kretschel
Gut gelaunt vor dem Spiel: Die Fans aus Weißwasser.
Gut gelaunt vor dem Spiel: Die Fans aus Weißwasser. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.

Das Sachsenderby war ein Besuchermagnet. 5222 Zuschauer strömten am Sonntag in das Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau. Sie sorgten – erstmals seit Oktober 2023 – wieder für ein ausverkauftes Haus. Die Eispiraten Crimmitschau stellten einmal mehr ihre Heimstärke unter Beweis. Sie gewannen mit 3:2 gegen die Lausitzer Füchse aus...
