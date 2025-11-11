Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Schaumzucker-Annoncenuhr ist gefundenes Fressen für Werdauer Narren

Der WFC 95 übernahm pünktlich am Dienstag 11.11 Uhr die Macht im Werdauer Rathaus.
Der WFC 95 übernahm pünktlich am Dienstag 11.11 Uhr die Macht im Werdauer Rathaus. Bild: Ralph Köhler
Der WFC 95 übernahm pünktlich am Dienstag 11.11 Uhr die Macht im Werdauer Rathaus.
Der WFC 95 übernahm pünktlich am Dienstag 11.11 Uhr die Macht im Werdauer Rathaus. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Schaumzucker-Annoncenuhr ist gefundenes Fressen für Werdauer Narren
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei ihrer Machtübernahme vor dem Rathaus spielten die Jecken auf das merkwürdige Souvenir an. Einen Handel mit dem OB lehnten sie aber ab.

Die rosafarbene Schaumzucker-Nachbildung der Werdauer Annoncenuhr, die einem männlichen Glied nicht unähnlich sieht, hat die Pleißestadt deutschlandweit in die Schlagzeilen katapultiert. Logisch, dass die Narren des Werdauer Faschingsclubs (WFC 95) am Dienstag 11.11 Uhr bei ihrer Machtübernahme vor dem Rathaus auf dieses medienwirksame...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
07.10.2025
1 min.
Werdauer Faschingsclub startet vorzeitig in Saison
Der Werdauer Faschingsclub startet vorzeitig in die Saison 2025/26.
Der Werdauer Faschingsclub (WFC) begeht in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Doch warum wird die närrische Zeit schon am 1. November eingeläutet?
Michael Brandenburg
14:10 Uhr
4 min.
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.
Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.
Torsten Holtz, Larissa Schwedes und Denis Düttmann, dpa
24.10.2025
2 min.
Uhr oder Phallus? Werdau sorgt mit Nascherei für Lacher
Ein Schaumzucker-Souvenir aus Werdau sorgt für Lacher: Nicht jeder sieht in dem rosafarbenen Stück die historische Uhr der Stadt.
Eigentlich soll das neue Schaumzucker-Souvenir das Wahrzeichen von Werdau zeigen - doch viele sehen darin etwas ganz anderes. Das bringt der Stadt bundesweite Aufmerksamkeit.
14:15 Uhr
2 min.
Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen.
Auch über eine zweckgebundene Geldspende freuen sich die Kinder und Jugendlichen. Sie trainieren immer donnerstags in der Seminarstraße.
Sabine Schott
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel