Schaumzucker-Annoncenuhr ist gefundenes Fressen für Werdauer Narren

Werdau
Bei ihrer Machtübernahme vor dem Rathaus spielten die Jecken auf das merkwürdige Souvenir an. Einen Handel mit dem OB lehnten sie aber ab.
Die rosafarbene Schaumzucker-Nachbildung der Werdauer Annoncenuhr, die einem männlichen Glied nicht unähnlich sieht, hat die Pleißestadt deutschlandweit in die Schlagzeilen katapultiert. Logisch, dass die Narren des Werdauer Faschingsclubs (WFC 95) am Dienstag 11.11 Uhr bei ihrer Machtübernahme vor dem Rathaus auf dieses medienwirksame...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.