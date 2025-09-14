Schreckensdiagnose Leukämie: Stammzellspender für Karolin (39) aus Werdau gesucht

Im August hat eine zweifache Mutter aus Werdau erfahren, dass sie an Leukämie erkrankt ist. Um ihr zu helfen, findet Anfang Oktober eine große Typisierungs-Aktion statt.
Am 4. Oktober wird für die an Leukämie erkrankte Karolin (39) aus Werdau ein Stammzellspender gesucht. Das teilte die Stadt Werdau auf ihrem Facebook-Profil mit. Demnach erhielt die zweifache Mutter im August aus heiterem Himmel die Diagnose Blutkrebs. Eine Stammzellenspende könnte ihr Leben retten, so die Informationen der Stadt. Deshalb findet am 4. Oktober von 10 bis 15 Uhr eine große Typisierungs-Aktion in der Stadthalle Werdau statt. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, bekannt als DKMS, sucht auf diesem Weg geeignete Spender für die Werdauerin. Gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können sich dort registrieren lassen. Dabei wird mit einem Wattestäbchen ein Abstrich der Mundschleimhaut genommen. (em)