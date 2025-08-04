Seit 40 Jahren für Kinder in Werdau da: „Manchmal möchte ich mit einigen Eltern Tacheles reden“

Als Kerstin Progscha 1987 nach Leubnitz kam, hätte sie auch in einem größeren Hort in Werdau anfangen können. Doch sie entschied sich gegen den Job in der heutige Umweltgrundschule und für die kleine, damals familiäre Einrichtung im Werdauer Ortsteil – und ist geblieben. Zwei Jahre später übernahm sie die Leitung. Im Oktober 2007 feierte... Als Kerstin Progscha 1987 nach Leubnitz kam, hätte sie auch in einem größeren Hort in Werdau anfangen können. Doch sie entschied sich gegen den Job in der heutige Umweltgrundschule und für die kleine, damals familiäre Einrichtung im Werdauer Ortsteil – und ist geblieben. Zwei Jahre später übernahm sie die Leitung. Im Oktober 2007 feierte...