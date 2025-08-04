Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Seit 40 Jahren für Kinder in Werdau da: „Manchmal möchte ich mit einigen Eltern Tacheles reden“

Kerstin Progscha, Leiterin der Kindereinrichtung „Wirbelwind“ in Leubnitz, macht die Arbeit mit Kindern auch nach 40 Jahren immer noch Freude.
Kerstin Progscha, Leiterin der Kindereinrichtung „Wirbelwind“ in Leubnitz, macht die Arbeit mit Kindern auch nach 40 Jahren immer noch Freude. Bild: André Kleber
Werdau
Seit 40 Jahren für Kinder in Werdau da: „Manchmal möchte ich mit einigen Eltern Tacheles reden“
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kerstin Progscha entschied sich 1987 für eine kleine Einrichtung in Leubnitz. Zwei Jahre später übernahm sie die Leitung und feierte 2007 die Eröffnung der Kita „Wirbelwind“. Heute betreut ihr Team fast 300 Kinder.

Als Kerstin Progscha 1987 nach Leubnitz kam, hätte sie auch in einem größeren Hort in Werdau anfangen können. Doch sie entschied sich gegen den Job in der heutige Umweltgrundschule und für die kleine, damals familiäre Einrichtung im Werdauer Ortsteil – und ist geblieben. Zwei Jahre später übernahm sie die Leitung. Im Oktober 2007 feierte...
