Siebenjährige bei Kollision zweier Autos in Neukirchen verletzt

Das Auto, in dem das Mädchen saß, wurde von einem anderen Wagen frontal gerammt. Was dazu bekannt ist.

Eine 74-jährige Volvo-Fahrerin ist am Montag, 15. Dezember, in Neukirchen frontal mit dem Porsche einer 39-Jährigen zusammengestoßen. Über diesen Verkehrsunfall hat die Polizeidirektion in Zwickau berichtet. Die Frau war auf der Hauptstraße aus Richtung Crimmitschau in Richtung Langenhessen unterwegs. Nach den Polizeiangaben wurde sie von der... Eine 74-jährige Volvo-Fahrerin ist am Montag, 15. Dezember, in Neukirchen frontal mit dem Porsche einer 39-Jährigen zusammengestoßen. Über diesen Verkehrsunfall hat die Polizeidirektion in Zwickau berichtet. Die Frau war auf der Hauptstraße aus Richtung Crimmitschau in Richtung Langenhessen unterwegs. Nach den Polizeiangaben wurde sie von der...