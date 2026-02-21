MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Sirenen am Morgen im Werdauer Ortsteil Steinpleis: 90-Jährige bei Wohnungsbrand tot aufgefunden

In diesem Wohnhaus fanden die Feuerwehrleute die tote Seniorin.
In diesem Wohnhaus fanden die Feuerwehrleute die tote Seniorin. Bild: J. Walther
In diesem Wohnhaus fanden die Feuerwehrleute die tote Seniorin.
In diesem Wohnhaus fanden die Feuerwehrleute die tote Seniorin. Bild: J. Walther
Update
Werdau
Sirenen am Morgen im Werdauer Ortsteil Steinpleis: 90-Jährige bei Wohnungsbrand tot aufgefunden
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der sonst eher ruhigen Siedlung herrschte am Samstagmorgen Ausnahmezustand. Mehr als 30 Kameraden rückten zu dem Feuer aus. Ein Brandermittler ist vor Ort, die Ursache bleibt unklar.

Ein Feuerwehreinsatz hat die Anwohner der Straße Weißenbrunn am Samstagmorgen aus dem Schlaf gerissen. Am Ende ist eine 90-jährige Bewohnerin tot, ihr Haus unbewohnbar. Es ist kurz nach 8.20 Uhr, als Sirenen die Stille im Werdauer Ortsteil Steinpleis durchbrechen. Mehr als 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Steinpleis und Werdau rücken in die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 21.02.2026 | 16:04 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
23.01.2026
2 min.
Polizeieinsatz im Pleißen-Center in Steinpleis: Beamte widersprechen Gerüchten um Gewalt
Das Pleißen-Center in Steinpleis: Am Donnerstag wurde die Polizei ins Kaufland gerufen.
Ein Vorfall im Kaufland sorgt in den sozialen Netzwerken für Spekulationen. Laut den Ermittlern blieb es bei lautem Streit – ohne Gewalt, Verletzte oder Anzeigen.
Jochen Walther
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
11:00 Uhr
2 min.
Zehn Filme bei freiem Eintritt: „Augenblicke“ macht Station in Werdauer Region
Katharina Burkhardt und Andreas Fickenscher aus Hof bringen das Kurzfilmkino in die Region.
Seit über zwei Jahrzehnten verbindet die Reihe Kino und Debatte. In Steinpleis wird das Gemeindezentrum wieder zum Kinosaal auf Zeit – bei freiem Eintritt.
André Kleber
Mehr Artikel