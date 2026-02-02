Snowface-Challenge erreicht die Rathäuser: Werdauer OB Kristensen beweist Humor

Ein Gesicht im Schnee, ein schnelles Foto und Klicks in den sozialen Netzwerken: Sogar Bürgermeister lassen sich für den frostigen Spaß begeistern.

Gesicht in den Schnee drücken, Foto machen und weiterleiten – so funktioniert die sogenannte Snowface-Challenge, die in sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit sorgt. Der Spaß hat inzwischen die Lokalpolitik erreicht. So trat Werdaus Oberbürgermeister Sören Kristensen auf den Rathausbalkon und versenkte sein Gesicht in einer Schüssel...