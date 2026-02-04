Solarpark in Werdau: Anwohner sammeln Unterschriften gegen das Vorhaben

Auf einer ehemaligen Deponie ist eine Photovoltaikanlage geplant. Dagegen protestieren die Anlieger – aus mehreren Gründen.

Insgesamt 272 Anwohner des Wohngebietes Selbsthilfe und darüber hinaus haben sich gegen die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage am Eichberg in Werdau-Nord ausgesprochen. Den Protest gegen das Projekt haben Anwohner um Christoph Nobis organisiert, der seit 2023 in dieser Siedlung zuhause ist. „Dafür sind die Mitstreiter von Haus zu...