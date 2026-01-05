Werdau: Warum Anwohner des Gebiets Selbsthilfe gegen einen geplanten Solarpark sind

Werdau
Auf einer früheren Deponie könnte bald eine Photovoltaikanlage in Betrieb gehen. Anlieger fürchten Beeinträchtigungen und den Wertverlust ihrer Grundstücke.
Als eine Provokation gegenüber Anliegern, Kleingärtnern und Erholungssuchenden werten Einwohner des Gebiets Selbsthilfe den geplanten Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage am Eichberg in Werdau-Nord. Auf rund 3,7 Hektar der früheren Deponie des Landkreises soll dieser Solarpark entstehen. „Ich bin fassungslos, dass hierbei private,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.