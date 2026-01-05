MENÜ
  • Zwickau
  • Werdau
  • Werdau: Warum Anwohner des Gebiets Selbsthilfe gegen einen geplanten Solarpark sind

Hans-Dieter Kreßner, Andreas Giera und Christoph Nobis (von links) wohnen in der Selbsthilfe. Sie sind gegen den geplanten Solarpark auf dem Eichberg.
Hans-Dieter Kreßner, Andreas Giera und Christoph Nobis (von links) wohnen in der Selbsthilfe. Sie sind gegen den geplanten Solarpark auf dem Eichberg. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Werdau: Warum Anwohner des Gebiets Selbsthilfe gegen einen geplanten Solarpark sind
Von Annegret Riedel
Auf einer früheren Deponie könnte bald eine Photovoltaikanlage in Betrieb gehen. Anlieger fürchten Beeinträchtigungen und den Wertverlust ihrer Grundstücke.

Als eine Provokation gegenüber Anliegern, Kleingärtnern und Erholungssuchenden werten Einwohner des Gebiets Selbsthilfe den geplanten Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage am Eichberg in Werdau-Nord. Auf rund 3,7 Hektar der früheren Deponie des Landkreises soll dieser Solarpark entstehen. „Ich bin fassungslos, dass hierbei private,...
