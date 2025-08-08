Sommersalon in Werdau: Hobbykünstler stellen ihre Werke in der Galerie des Landkreises Zwickau aus

Die neue Ausstellung „Sommersalon“ eröffnet in Werdau. Der Kunstverein Zwickau zeigt aktuelle Kunst in der Galerie des Landkreises.

Werdau.

Am Donnerstag wird in Werdau die neue Ausstellung „Sommersalon“ eröffnet. Der Kunstverein Zwickau stellt die aktuellen Werke seiner Mitglieder in der Galerie des Landkreises aus. Ab 18 Uhr können Interessierte im Verwaltungszentrum Werdau auf der Königswalder Straße 18 die Werke besichtigen. Ein weiterer Teil der Ausstellung ist im Rathaus Zwickau zu sehen. Die Kunstwerke reichen von abstrakten Bildern bis zur klassischen Landschaftsmalerei und sind in unterschiedlichen Techniken angefertigt. Seit seiner Gründung 1991 veranstaltet der Kunstverein Zwickau Werksschauen für die Kunstwerke seiner Mitglieder. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Verwaltungszentrums bis zum 2. November besichtigt werden. (schöj)