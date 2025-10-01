Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Sperrung auf Staatsstraße in Langenbernsdorf führt zu langen Umleitungen

Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Langenbernsdorf führen ab Montag zu Umleitungen.
Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Langenbernsdorf führen ab Montag zu Umleitungen. Bild: Tilo Steiner
Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Langenbernsdorf führen ab Montag zu Umleitungen.
Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Langenbernsdorf führen ab Montag zu Umleitungen. Bild: Tilo Steiner
Werdau
Sperrung auf Staatsstraße in Langenbernsdorf führt zu langen Umleitungen
Von Annegret Riedel
Ab dem 6. Oktober wird ein Teil der Hauptstraße im Dorf ausgebaut. Das geschieht unter Vollsperrung. Kraftfahrer müssen sich auf Umwege einrichten.

Auf größere Umleitungen müssen sich ab dem 6. Oktober Autofahrer in Langenbernsdorf einstellen. Im Auftrag des Landesamt für Straßenbau und Verkehr beginnt am Montag die Fahrbahnerneuerung der S 314, der Hauptstraße. Zwischen der Einmündung der Schulstraße (Höhe Mosterei Mehlhorn) und der Einmündung Mittelweg (Höhe Gerüstbau Häber)...
Mehr Artikel