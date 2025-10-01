Sperrung auf Staatsstraße in Langenbernsdorf führt zu langen Umleitungen

Werdau
Ab dem 6. Oktober wird ein Teil der Hauptstraße im Dorf ausgebaut. Das geschieht unter Vollsperrung. Kraftfahrer müssen sich auf Umwege einrichten.
Auf größere Umleitungen müssen sich ab dem 6. Oktober Autofahrer in Langenbernsdorf einstellen. Im Auftrag des Landesamt für Straßenbau und Verkehr beginnt am Montag die Fahrbahnerneuerung der S 314, der Hauptstraße. Zwischen der Einmündung der Schulstraße (Höhe Mosterei Mehlhorn) und der Einmündung Mittelweg (Höhe Gerüstbau Häber)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.