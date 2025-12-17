Stadtbus in Werdau: Räte müssen über Bezuschussung entscheiden

Seit 1994 rollt der Stadtbus. Bezuschusst wird sein Betrieb mit jährlich 16.500 Euro – auch für die kommenden zwei Jahre?

Rollt der Stadtbus auch 2026 und 2027 durch Werdau? Darüber entscheiden unter anderem die Stadträte auf ihrer öffentlichen Sitzung am 18. Dezember um 17 Uhr im Stadtverordnetensaal des Rathauses. Eine entsprechende Vertragsverlängerung steht auf der Tagesordnung. Seit 1994 betreibt die Firma Wendler Busreisen aus Leubnitz die Stadtbuslinie.