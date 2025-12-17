MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hält unter anderem nahe der Marienkirche: der Werdauer Stadtbus.
Hält unter anderem nahe der Marienkirche: der Werdauer Stadtbus. Bild: Dudacy/Archiv
Hält unter anderem nahe der Marienkirche: der Werdauer Stadtbus.
Hält unter anderem nahe der Marienkirche: der Werdauer Stadtbus. Bild: Dudacy/Archiv
Werdau
Stadtbus in Werdau: Räte müssen über Bezuschussung entscheiden
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 1994 rollt der Stadtbus. Bezuschusst wird sein Betrieb mit jährlich 16.500 Euro – auch für die kommenden zwei Jahre?

Rollt der Stadtbus auch 2026 und 2027 durch Werdau? Darüber entscheiden unter anderem die Stadträte auf ihrer öffentlichen Sitzung am 18. Dezember um 17 Uhr im Stadtverordnetensaal des Rathauses. Eine entsprechende Vertragsverlängerung steht auf der Tagesordnung. Seit 1994 betreibt die Firma Wendler Busreisen aus Leubnitz die Stadtbuslinie.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
12.11.2025
2 min.
Stadträte stimmen neuem Einsatzfahrzeug für Leubnitzer Wehr trotz Mehrkosten zu
Die Leubnitzer Ortsfeuerwehr bekommt ein neues Einsatzfahrzeug.
Eine bundesweite Ausschreibung für den Mannschaftstransportwagen brachte nur drei Angebote. Das warf bei einigen Stadträten Fragen auf.
Annegret Riedel
13:00 Uhr
1 min.
Werdau: Ortsdurchfahrt ist bis Frühjahr wieder befahrbar
Die August-Bebel-Straße in Werdau ist vorübergehend wieder für den Verkehr freigegeben.
Auf der August-Bebel-Straße ruhen die Bauarbeiten. Busse fahren wieder normal. Ab Frühjahr geht die Sanierung in die letzte Phase.
Annegret Riedel
Mehr Artikel