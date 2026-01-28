Stadthalle Werdau: Umfangreiche Baumaßnahmen geplant

Werdau
Rund 340.000 Euro sollen unter anderem in die Bühnenausstattung und den Brandschutz gesteckt werden.
In der Stadthalle an der Crimmitschauer Straße in Werdau stehen umfangreiche Baumaßnahmen an. Den Stadträten liegt auf ihrer Sitzung am 29. Januar ab 17 Uhr ein entsprechender Beschluss vor. Es geht um die Erneuerung der Bühnenausstattung, Brandschutzmaßnahmen und die energetische Sanierung des Bühnenbereichs. Die dafür notwendigen...
