MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Stadthalle „Pleißental“ soll bald gebaut werden.
In der Stadthalle „Pleißental“ soll bald gebaut werden. Bild: Michel/Archiv
In der Stadthalle „Pleißental“ soll bald gebaut werden.
In der Stadthalle „Pleißental“ soll bald gebaut werden. Bild: Michel/Archiv
Werdau
Stadthalle Werdau: Umfangreiche Baumaßnahmen geplant
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 340.000 Euro sollen unter anderem in die Bühnenausstattung und den Brandschutz gesteckt werden.

In der Stadthalle an der Crimmitschauer Straße in Werdau stehen umfangreiche Baumaßnahmen an. Den Stadträten liegt auf ihrer Sitzung am 29. Januar ab 17 Uhr ein entsprechender Beschluss vor. Es geht um die Erneuerung der Bühnenausstattung, Brandschutzmaßnahmen und die energetische Sanierung des Bühnenbereichs. Die dafür notwendigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
23.01.2026
1 min.
Nach Beschwerden von Autofahrern: Werdau erneuert eine Huckelpiste
Die Straße der Jugend in Werdau ist in einem sehr schlechten Zustand.
Die Arbeiten für die Sanierung der Straße in Werdau-Ost sollen zeitnah beginnen. 55.000 Euro sind veranschlagt.
Annegret Riedel
19.01.2026
2 min.
Werdau: Im neuen Standesamtsbezirk trauen auch zwei Oberbürgermeister
Brautpaare können sich trotz des gemeinsamen Standesamtsbezirkes weiter in Crimmitschau trauen lassen.
Vier Mitarbeiter sind für rund 52.000 Einwohner in den Städten und Gemeinden des Pleißentals zuständig. Brautpaare können weiterhin wählen, wo sie heiraten möchten.
Annegret Riedel
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
16:00 Uhr
1 min.
Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder
Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.
Roland Wagner
16:00 Uhr
3 min.
Neuer Parkplatz am Fichtelberg – Oberwiesenthal schaltet Anwälte ein
Vorn die Fläche am Skihang, auf der bis zu 100 Autos Platz finden sollen.
Am Dienstagabend hat der Stadtrat des Kurorts über den Antrag einer Berliner Eigentümergesellschaft abgestimmt, direkt am Skihang einen Parkplatz für bis zu 100 Autos einzurichten. Wie es weitergeht.
Kjell Riedel
Mehr Artikel