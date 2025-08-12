Steinpleiser Familienbetrieb bringt beim Reisen Jung und Alt zusammen

Seit 35 Jahren sind die Mitarbeiter der Bustouristik Hühn nicht nur auf Urlaubstouren unterwegs. Auch den Nah- und Schülerverkehr halten sie am Laufen.

Brit und Jens Hühn wissen seit Monaten, wo sie die Silvesternacht verbringen. Die Steinpleiser fahren ihre Gäste in den Spreewald, um mit ihnen eine vergnügliche Zeit zu verbringen. Und das zum 30. Mal. „Viele, die bei diesem Ausflug dabei sind, kennen wir seit Jahrzehnten“, sagt Brit Hühn, die gelernte Erzieherin ist und in der Kita...