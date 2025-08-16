Teamgeist und Schlüsselspieler: Was die Fans der Eispiraten Crimmitschau in der neuen Saison erwarten

Knapp 400 Eishockey-Anhänger haben am Samstag das erste öffentliche Eispiraten-Training nach der Sommerpause verfolgt. Dort gab es eine Premiere und ein Wiedersehen mit einem Ex-Trainer.

Es ist nicht so laut und nicht so eng wie bei den Heimspielen der Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Genau deshalb haben Luisa Regner und Marco Bruns das erste öffentliche Eistraining gleich für einen Familienausflug in das Kunsteisstadion im Sahnpark genutzt. Das eishockeyverrückte Paar aus Zwickau saß am...