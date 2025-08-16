Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Teamgeist und Schlüsselspieler: Was die Fans der Eispiraten Crimmitschau in der neuen Saison erwarten

Luisa Regner und Marco Bruns nahmen am Samstag erstmals ihren knapp zweijährigen Sohn Nils mit in das Kunsteisstadion im Sahnpark.
Luisa Regner und Marco Bruns nahmen am Samstag erstmals ihren knapp zweijährigen Sohn Nils mit in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel
Luisa Regner und Marco Bruns nahmen am Samstag erstmals ihren knapp zweijährigen Sohn Nils mit in das Kunsteisstadion im Sahnpark.
Luisa Regner und Marco Bruns nahmen am Samstag erstmals ihren knapp zweijährigen Sohn Nils mit in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Teamgeist und Schlüsselspieler: Was die Fans der Eispiraten Crimmitschau in der neuen Saison erwarten
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knapp 400 Eishockey-Anhänger haben am Samstag das erste öffentliche Eispiraten-Training nach der Sommerpause verfolgt. Dort gab es eine Premiere und ein Wiedersehen mit einem Ex-Trainer.

Es ist nicht so laut und nicht so eng wie bei den Heimspielen der Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Genau deshalb haben Luisa Regner und Marco Bruns das erste öffentliche Eistraining gleich für einen Familienausflug in das Kunsteisstadion im Sahnpark genutzt. Das eishockeyverrückte Paar aus Zwickau saß am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
07.08.2025
4 min.
Eispiraten Crimmitschau und der Kader für die neue Saison: Was Hoffnung macht, welche Risiken bestehen und wer im Sturm zusammenpasst
Corey Mackin nimmt eine Schlüsselrolle in der Eispiraten-Offensive ein.
Beim Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen gibt es einen personellen Umbruch – vor allem in der Offensive, wo sich fünf torgefährliche Stürmer verabschiedet haben. Eine erste Einschätzung zun neuen Team.
Holger Frenzel
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
23.07.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau holen neuen Kontingentspieler: Warum die Entscheidung auf Tim McGauley gefallen ist
Tim McGauley (rechts/Nummer 23) wechselt zu den Eispiraten Crimmitschau. In der Saison 2022/23 war er mit Kassel im Sahnpark zu Gast.
Der 30-jährige Kanadier wird als Center eingeplant. Er hat in Deutschland schon für Ingolstadt und Kassel gespielt. Damit ist das Aus für einen anderen Eispiraten-Legionär besiegelt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel