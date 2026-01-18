MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unbekannte haben ein E-Bike aus einer Garage in Werdau entwendet.
Unbekannte haben ein E-Bike aus einer Garage in Werdau entwendet. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Unbekannte haben ein E-Bike aus einer Garage in Werdau entwendet.
Unbekannte haben ein E-Bike aus einer Garage in Werdau entwendet. Bild: Symbolbild: Silas Stein/dpa
Werdau
Teures E-Bike aus Garage in Werdau entwendet
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diebe sind am Samstagabend in eine Garage am Körnerplatz eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Werdau.

Ein E-Bike „Cube Stereo Hybrid 2023“ ist aus einer Garage in Werdau gestohlen worden. Unbekannte sind am Samstag zwischen 19 und 22.30 Uhr in eine Garage am Körnerplatz eingedrungen. Das entwendete E-Bike hat einen türkisfarbener Rahmen mit oranger Schrift, schwarze Reifen mit orangen Flanken und schwarze Felgen. Gestohlen wurde zudem ein Baustellenradio „Makita“. Den Wert des Diebesgutes beziffert die Polizei mit 5750 Euro. Zudem ist an der Garage ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zu den entwendeten Gegenständen, der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Werdau zu melden. Telefon: 03761/7020. (czd)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.01.2026
1 min.
Einbrecher stehlen Werkzeug aus einer Garage in Werdau
Einbrecher drangen in Werdau in eine Garage ein.
Um den Jahreswechsel wurde die Garage am Johann-Gottfried-Herder-Wege gewaltsam geöffnet. Die Diebe ließen Elektrowerkzeuge mitgehen.
Frank Dörfelt
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
08.01.2026
1 min.
E-Bike aus Hinterhof in Werdau gestohlen
Immer wieder werden E-Bikes zum Ziel von Dieben.
Das Zweirad besaß einen vergleichsweise hohen Wert. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
Mehr Artikel