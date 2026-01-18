Teures E-Bike aus Garage in Werdau entwendet

Diebe sind am Samstagabend in eine Garage am Körnerplatz eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Werdau.

Ein E-Bike „Cube Stereo Hybrid 2023“ ist aus einer Garage in Werdau gestohlen worden. Unbekannte sind am Samstag zwischen 19 und 22.30 Uhr in eine Garage am Körnerplatz eingedrungen. Das entwendete E-Bike hat einen türkisfarbener Rahmen mit oranger Schrift, schwarze Reifen mit orangen Flanken und schwarze Felgen. Gestohlen wurde zudem ein Baustellenradio „Makita“. Den Wert des Diebesgutes beziffert die Polizei mit 5750 Euro. Zudem ist an der Garage ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro entstanden. Zeugen, die Hinweise zu den entwendeten Gegenständen, der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Werdau zu melden. Telefon: 03761/7020. (czd)