Theater in Crimmitschau: Nun wird der Ballettsaal zur Baustelle

Die Stadt investiert weiter in Modernisierung und Sicherheit des Kulturtempels. Die nächste Maßnahme ist eine Brandschutztür. Was ist noch geplant?

In die Sanierung und Modernisierung des Crimmitschauer Stadttheaters, das in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, sind seit 2015 bereits etwa 1,6 Millionen Euro geflossen. Wie Stadtsprecherin Daniela Lange sagt, soll nun noch in diesem Jahr der Ballettsaal mit einer Brandschutztür vom Foyer abgetrennt werden. Außerdem soll der...