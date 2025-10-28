Tierisch was los: 50. Kleintierschau in Fraureuth mit Tombola

Kaninchen, Hühner und Tauben: In der Agrargenossenschaft Gospersgrün zeigen Züchter mehr als 200 Tiere – darunter Beiträge junger Tierfreunde.

Am Wochenende laden die Kleintierzüchtervereine Beiersdorf und Ruppertsgrün zur 50. Ausstellung nach Gospersgrün ein. Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft (Schulstraße) sind 114 Kaninchen in 19 Rassen zu sehen. Unter den 24 Ausstellern sind auch drei Jugendliche, sagt Sören Rosenmüller vom Ruppertsgrüner Verein. Beim Geflügel zeigen...