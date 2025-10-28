Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ohne Preisrichter läuft nichts: Joachim Kapp beim Vermessen der Ohren eines Kaninchens.
Ohne Preisrichter läuft nichts: Joachim Kapp beim Vermessen der Ohren eines Kaninchens. Bild: Roland Wagner
Ohne Preisrichter läuft nichts: Joachim Kapp beim Vermessen der Ohren eines Kaninchens.
Ohne Preisrichter läuft nichts: Joachim Kapp beim Vermessen der Ohren eines Kaninchens. Bild: Roland Wagner
Werdau
Tierisch was los: 50. Kleintierschau in Fraureuth mit Tombola
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaninchen, Hühner und Tauben: In der Agrargenossenschaft Gospersgrün zeigen Züchter mehr als 200 Tiere – darunter Beiträge junger Tierfreunde.

Am Wochenende laden die Kleintierzüchtervereine Beiersdorf und Ruppertsgrün zur 50. Ausstellung nach Gospersgrün ein. Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft (Schulstraße) sind 114 Kaninchen in 19 Rassen zu sehen. Unter den 24 Ausstellern sind auch drei Jugendliche, sagt Sören Rosenmüller vom Ruppertsgrüner Verein. Beim Geflügel zeigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:55 Uhr
4 min.
Kleintierschau so vielfältig wie selten: Warum die Weischlitzer Züchter um ihre Jubiläumsschau bangen
Thomas Tschanter (Mitte) freut sich über die zwei Neuen im Verein: Jonas Lex (links) und Vater Silvio Lex aus Oelsnitz.
Die Weischlitzer Kleintierzüchter wollen am Wochenende ihre Jubiläumsschau zum 125-jährigen Bestehen ihres Vereins präsentieren. Gezeigt werden sollen diesmal besonders viele Enten und Gänse.
Simone Zeh
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
16.10.2025
1 min.
Rassiges Erzgebirge: Kleintierzüchter präsentieren ihre schönsten Tiere
Gabi Rabenstein und Roman Schubert mit zwei Deutschen Riesen, Gerd Rabenstein mit einem Blauen Wiener.
89 Züchter und 470 Kaninchen: In einer Turnhalle in Annaberg-Buchholz geht es am Wochenende nicht um sportliche Rekorde. Aber um ein Jubiläum.
Antje Flath
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel