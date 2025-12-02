Tosender Applaus für „Harlekine“: Ausverkaufte Premiere im Theater Crimmitschau

Die Vorstellungen des traditionsreichen Kinder- und Jugendtheaters sind beliebt - ebenso wie die anderen Veranstaltungen im Kulturtempel. Was kommt nächstes Jahr?

Lang anhaltender Applaus und ein restlos ausverkauftes Crimmitschauer Theater: Die Mitglieder des Kinder- und Jugendtheaters „Harlekin“ haben die mehr als 500 Besucher zur Premiere ihres aktuellen Weihnachtsmärchens auf beste Art und Weise unterhalten. Kurzweilig und lustig - so lautete das Urteil vieler Theatergäste über die Inszenierung... Lang anhaltender Applaus und ein restlos ausverkauftes Crimmitschauer Theater: Die Mitglieder des Kinder- und Jugendtheaters „Harlekin“ haben die mehr als 500 Besucher zur Premiere ihres aktuellen Weihnachtsmärchens auf beste Art und Weise unterhalten. Kurzweilig und lustig - so lautete das Urteil vieler Theatergäste über die Inszenierung...