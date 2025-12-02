Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tosender Applaus für „Harlekine“: Ausverkaufte Premiere im Theater Crimmitschau

Das Grimm-Märchen „Der gestiefelte Kater" führen die „Harlekine" fünfmal im Theater auf.
Das Grimm-Märchen „Der gestiefelte Kater“ führen die „Harlekine“ fünfmal im Theater auf. Bild: Ralph Köhler
Das Grimm-Märchen „Der gestiefelte Kater“ führen die „Harlekine“ fünfmal im Theater auf.
Das Grimm-Märchen „Der gestiefelte Kater“ führen die „Harlekine“ fünfmal im Theater auf. Bild: Ralph Köhler
Tosender Applaus für „Harlekine“: Ausverkaufte Premiere im Theater Crimmitschau
Von Annegret Riedel
Die Vorstellungen des traditionsreichen Kinder- und Jugendtheaters sind beliebt - ebenso wie die anderen Veranstaltungen im Kulturtempel. Was kommt nächstes Jahr?

Lang anhaltender Applaus und ein restlos ausverkauftes Crimmitschauer Theater: Die Mitglieder des Kinder- und Jugendtheaters „Harlekin“ haben die mehr als 500 Besucher zur Premiere ihres aktuellen Weihnachtsmärchens auf beste Art und Weise unterhalten. Kurzweilig und lustig - so lautete das Urteil vieler Theatergäste über die Inszenierung...
