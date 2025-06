Traktor-Oldtimer und Wetterglück: 24. Lauterbacher Schleppertreffen begeistert Besucher

Wenn alte Motoren brummen und Generationen sich verbinden: In dem Neukirchener Ortsteil standen nicht nur Traktoren im Fokus, sondern Geschichten von Schrauberleidenschaft und familiärer Tradition.

Das Wetter zeigte sich launisch: Am Sonntag dominierten Regenwolken, doch pünktlich zum Beginn des 24. Lauterbacher Schleppertreffens klarte der Himmel auf. „Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn“, sagt Organisator Andreas Schumann. Gemeinsam mit seiner Familie hatte er das Treffen auf der Wiese an der Straße Am Schloss vorbereitet. Rund...